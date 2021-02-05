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11:27   5 Февраля 2021
Общество

Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 5 февраля

Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 5 февраля

Российские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 16 688 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе и мониторингу COVID-19. Новые больные с коронавирусом появились во всех 85 субъектах Российской Федерации. Меньше всего инфицированных за 4 февраля выявили в Чукотском автономном округе — лишь три человека.

В Еврейском и Ненецком автономных округах было зарегистрировано соответственно семь и восемь новых заболевших, у которых при тестировании был получен положительный результат.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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