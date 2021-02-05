11:20 5 Февраля 2021Происшествия
Утечка хлора произошла на химзаводе в Кировском районе Перми
Разгерметизация емкости с хлором зафиксирована на одном из предприятий в Кировском районе столицы Пермского края.
Разгерметизация емкости с хлором зафиксирована на одном из предприятий в Кировском районе столицы Пермского края.
Представители ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили об инциденте на открытой территории одного из химических заводов регионального центра. Там произошел выброс хлора.
Все сотрудники завода, а также работники соседнего предприятия были оперативно эвакуированы, никто из них не пострадал, уточнили в ГУ МЧС. На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы Перми и пожарно-спасательные подразделения.