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11:20   5 Февраля 2021
Происшествия

Утечка хлора произошла на химзаводе в Кировском районе Перми

Утечка хлора произошла на химзаводе в Кировском районе Перми

Разгерметизация емкости с хлором зафиксирована на одном из предприятий в Кировском районе столицы Пермского края.

Представители ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили об инциденте на открытой территории одного из химических заводов регионального центра. Там произошел выброс хлора.

Все сотрудники завода, а также работники соседнего предприятия были оперативно эвакуированы, никто из них не пострадал, уточнили в ГУ МЧС. На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы Перми и пожарно-спасательные подразделения.

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#чп #пермь #химзавод #выброс хлора

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