Утечка хлора произошла на химзаводе в Кировском районе Перми

Разгерметизация емкости с хлором зафиксирована на одном из предприятий в Кировском районе столицы Пермского края.

Разгерметизация емкости с хлором зафиксирована на одном из предприятий в Кировском районе столицы Пермского края.

Представители ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили об инциденте на открытой территории одного из химических заводов регионального центра. Там произошел выброс хлора.

Все сотрудники завода, а также работники соседнего предприятия были оперативно эвакуированы, никто из них не пострадал, уточнили в ГУ МЧС. На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы Перми и пожарно-спасательные подразделения.