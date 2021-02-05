Педофил из Воронежа сознался в изнасиловании десятилетней школьницы

Следователи допросили мужчину, который подозревается в изнасиловании школьницы в Воронеже. Отмечается, что фигурант сознался в преступлении.

Следователи допросили мужчину, который подозревается в изнасиловании школьницы в Воронеже. Отмечается, что фигурант сознался в преступлении.

Сотрудники правоохранительных органов Воронежа провели проверку показаний на месте преступления с предполагаемым насильником десятилетней девочки.

Злоумышленник при допросе дал признательные показания. Также уроженец Липецка показал, куда он выкинул нож, которым угрожал своей жертве, а также место, где сжег свою одежду, чтобы замести следы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Воронежской области.

По имеющимся данным, 29-летний мужчина уже был ранее судим за аналогичные преступления.