По мнению аналитиков издания Sohu, российская субмарина долго сможет оставаться лидером среди неядерных подводных лодок.

В Китае оценили перспективы российских подводных лодок проекта 636.3 («Варшавянка»). По мнению аналитиков издания Sohu, подобные субмарины, известные в НАТО под классом «Кило», еще долгое время смогут удерживать лидирующие позиции в мире среди неядерных подлодок.

До 2025 года на вооружение Тихоокеанского флота (ТОФ) России поступят шесть дизель-электрических подлодок типа 636.3 «Варшавянка», сообщил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

В ноябре 2019 года на «Адмиралтейских верфях» состоялась церемония подъема Военно-морского флага на субмарине. Первой в серии, строящейся специально для ТОФ, стала подлодка «Петропавловск-Камчатский».

«Для ТОФ целевым назначением продолжается строительство шести больших дизельных подводных лодок проекта 636.3 — носителей крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Первая такая лодка — "Петропавловск-Камчатский" — в 2020 году прибудет к месту несения службы. Вторая подлодка — "Волхов", будет спущена на воду в декабре», — отметил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

По мнению китайских аналитиков, подобные субмарины гораздо успешнее своих предшественников, разработанных при ВМФ времен СССР. Их предназначение состоит в том, чтобы проводить противокорабельные и противолодочные операции на мелководье у моря. В Sohu их называют крупнейшими экспортными подлодками в России.

«Варшавянка» относится к субмаринам класса «Кило» — именно так в НАТО обозначают два проекта российских подлодок: 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Они обладают одноосным двигателем, который отличается низким уровнем шума. А усовершенствованная модель и вовсе признается самой тихой дизель-электрической подлодкой в мире, констатировали китайские аналитики.

«Варшавянка», в свою очередь, имеет каплевидную форму, водоизмещение составляет 3,9 тыс. тонн, а скорость подводного хода — 20 узлов. Кроме того, субмарина может погружаться на глубину в 300 метров. Двухкорпусность и современные обводы позволяют судну обладать высоким уровнем плавучести и судоходности. Эксперты отмечают, что «Варшавянка» также оснащена шестью герметичными отсеками и водонепроницаемыми перегородками.

Особое внимание авторы статьи в Sohu уделяют современному и модифицированному оборудованию «Варшавянок». В частности, на вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 мм, мины и ударный ракетный комплекс «Калибр». В НАТО российские подлодки прозвали «черной дырой» за их способность обнаруживать цель на дальнем расстоянии, чтобы при этом оставаться незамеченными для противника.

Это способствует дальнейшему развитию новых видов оружия и оборудования, констатировали в издании. Технологии строительства подлодок класса 636.3 уже могут позволить им долгое время удерживать главенствующие позиции среди себе подобных.