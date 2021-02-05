Белый дом надеется "восстановить место США в мире" за счет указов Байдена

Президент США Джо Байден подпишет указы, направленные на восстановление места американского государства на мировой арене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Президент США Джо Байден подпишет указы, направленные на восстановление места американского государства на мировой арене. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Байден намерен подписать меморандум о структуре Совета национальной безопасности при Белом доме. По словам представителей пресс-службы, обновленный СНБ будет "отражать межотраслевой характер" ключевых вызовов, которые стоят перед страной.

Американский лидер также собирается утвердить документ, направленный на модернизацию процесса набора сотрудников в учреждения, которые занимаются вопросами национальной безопасности.

Бывший госсекретарь США Майкл Помпео ранее раскритиковал слова Байдена о возвращении Америки, передает телеканал "360".