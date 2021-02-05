Чешские власти заявили о бессилии перед лицом COVID-19

Принятые в стране ограничения по коронавирусу не демонстрируют надлежащий эффект.

Принятые в стране ограничения по коронавирусу не демонстрируют надлежащий эффект.

Жители Чехии массово не соблюдают введенные в стране ограничения по коронавирусу. Соответствующее заявление сегодня сделали чешские власти.

"Мы бессильны перед лицом пандемии. Ограничения перестали работать из-за нежелания жителей их соблюдать и быстрого распространения "британского" штамма", — сказано в сообщении.

Не так давно мэр Москвы Сергей Собянин назвал возможные сроки отмены COVID-ограничений в Москве. Основные ограничения из-за пандемии коронавируса могут быть сняты к маю при сохранении положительного тренда на спад числа заболевших COVID-19, заявил он.