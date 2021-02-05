11:12 5 Февраля 2021Общество
Чешские власти заявили о бессилии перед лицом COVID-19
Принятые в стране ограничения по коронавирусу не демонстрируют надлежащий эффект.
Принятые в стране ограничения по коронавирусу не демонстрируют надлежащий эффект.
Жители Чехии массово не соблюдают введенные в стране ограничения по коронавирусу. Соответствующее заявление сегодня сделали чешские власти.
"Мы бессильны перед лицом пандемии. Ограничения перестали работать из-за нежелания жителей их соблюдать и быстрого распространения "британского" штамма", — сказано в сообщении.
Не так давно мэр Москвы Сергей Собянин назвал возможные сроки отмены COVID-ограничений в Москве. Основные ограничения из-за пандемии коронавируса могут быть сняты к маю при сохранении положительного тренда на спад числа заболевших COVID-19, заявил он.