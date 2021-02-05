Ужесточение санкций против России является ошибкой, заявил председатель неправительственной организации "Германо-российский форум" (ГРФ) Маттиас Платцек.

Ужесточение санкций против России является ошибкой, заявил председатель неправительственной организации "Германо-российский форум" (ГРФ) Маттиас Платцек.

По его словам, введение ограничений против РФ нецелесообразны. Санкции не только не улучшили ситуацию, но и почти все ухудшили. Сторонам следует поддерживать диалог для общения на равных. Глава ГРФ в эфире радиостанции Deutschlandfunk добавил, что необходимо придерживаться формулы, которую сформировал экс-канцлер Германии Вилли Брандт — "изменения через сближение". Кроме того, он посоветовал "больше не раскручивать спираль санкций".

Телеканал "360" ранее сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джейн Салливан рассказал о планах усилить санкции против России.