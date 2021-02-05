Самая большая солнечная электростанция появится в Австралии

Один из штатов страны-континента практически полностью покроет нужду в электроэнергии.

Представители фонда CEP Energy, специализирующегося на строительстве возобновляемых источников энергии, сообщили, что получили заказ на строительство самой большой в мире солнечной электростанции в долине Хантер в Австралии, сообщает The Guardian.

Фонд уточнил что проект стоимостью 2,4 миллиарда долларов будет иметь мощность до 1200 мегаватт, что в восемь раз больше, чем аналогичный объект 2017 года в Хорнсдейле (Южная Австралия), который считался самым крупным в стране.

Также CEP Energy добавила, что это лишь часть еще более масштабного проекта запланированной сети из четырех сетевых электростанций и комплекса солнечных панелей на крышах промышленных предприятий общей мощностью в 3500 МВт.

Моррис Йемма, бывший премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс и председатель CEP Energy, сказал, что меры поддержки компаний специализирующихся на возобновляемой энергии, принятые парламентом штата в прошлом году, вселяет в рынок уверенность в необходимости инвестировать в подобные проекты.

«Этот проект сможет гарантировать, что регион Хантер в Новом Южном Уэльсе останется верным своему прошлому в качестве одного из главных национальных энергетических центров страны, так как мы работаем над более чистым, декарбонизированным будущим», — сказала Йемма.

Однако у проекта есть и противники: фонд защиты животных BirdLife Australia заявил, что обеспокоен такими планами, так как в этих местах проживают исчезающие виды животных. Менеджер фонда Мик Родерик сообщил, что электростанция не продумана должным образом, что может навредить лесным массивам и его обитателям.

«Возобновляемая энергия прекрасна, и поблизости есть потенциально подходящие участки для строительства, но это предложение не должно быть реализовано в лесу», — сказал представитель фонда.

The Guardian пишет, что если проект будет реализован в запланированном масштабе, то это может поставить под сомнение и судьбу новых газовых электростанций в штате, предложенными компаниями AGL Energy и EnergyAustralia, так как правительство заявило, что штату Новому Южному Уэльсу требуется не более 1000 МВт стабильной электрической мощности, которую можно будет использовать в любое время года для поддержки нестабильной возобновляемой энергии.

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