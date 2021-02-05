Посол РФ Нечаев напомнил о позициях Берлина и Москвы в вопросе "СП-2"

Европа, Германия и Россия смогут самостоятельно решить вопрос с проектом "Северный поток — 2" без "подсказок" извне. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Европа, Германия и Россия смогут самостоятельно решить вопрос с проектом "Северный поток — 2" без "подсказок" извне. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

По его словам, Москва давно рассказала все о газопроводе. "СП-2" является экономическим проектом, который получил все необходимые одобрения регуляторов. Кроме того, он отвечает интересам немецких и европейских потребителей.

Дипломат заявил, что не стоит прекращать строительство газопровода, иначе пропадут многомиллиардные инвестиции, спонсоры потеряют веру в проект и действенность заключенных контрактов. Это может привести к негативным последствиям, заключил Нечаев.

Телеканал "360" ранее сообщал, что эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ исключил возможность прекращения строительства "Северного потока — 2".