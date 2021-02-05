10:50 5 Февраля 2021Политика
Сенатор Косачев разглядел обнадеживающие моменты в речи президента США Байдена
Некоторые стратегические установки в речи президента США Джо Байдена настораживают, однако в ней есть и обнадеживающие моменты, считает представитель Совфеда РФ Константин Косачев.
Некоторые стратегические установки в речи президента США Джо Байдена настораживают, однако в ней есть и обнадеживающие моменты, считает представитель Совфеда РФ Константин Косачев.
Американский лидер 4 февраля произнес речь в Госдепартаменте США. Байден в ходе выступления заявил о намерении положить конец внешней политике изоляционизма и усилить противодействие предполагаемым враждебным шагам других государств.
"В целом весьма предсказуемо, стратегические установки все те же и они по-прежнему настораживают. Однако некоторые базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадежили", — написал Косачев в Facebook.
Косачев ранее назвал главный камень преткновения в отношениях России и США, передает телеканал "360".