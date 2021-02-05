Стало известно, почему Навальный не извинился перед ветераном за клевету

Сегодня в суде слушается дело Алексея Навального об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны.

5 февраля в Бабушкинском суде Москвы слушается дело Алексея Навального об оскорблении ветерана, возбужденное в июне 2020 года.

2 июня Навальный опубликовал в соцсетях посты, в которых назвал граждан, снявшихся в видеоролике в поддержку поправок к Конституции РФ, «продажными холуями», «позором страны», «людьми без совести» и «предателями».

Среди снявшихся в ролике был и 94-летний Игнат Артеменко, который в 1943-44 годах воевал в составе партизанского отряда на территории Белоруссии. Следователям ветеран Великой Отечественной сообщил, что Навальный оклеветал его, и мириться с этим Артеменко не намерен. У пожилого человека случился приступ стенокардии после ролика с оскорблениями блогера.

Обвиняемому грозит штраф до 1 миллиона рублей или до 240 часов обязательных работ.

Политик, общественный деятель Эрнест Макаренко в разговоре с «Политикой Сегодня» подчеркнул, что Навальный не извинился ни публично, ни лично перед ветераном. Блогер фактически показал себя «власовцем».

«Жду максимального наказания для Навального. Сейчас год юбилея Победы, а он посмел публично оскорбить ветерана. Это говорит о том, что он совершенно не отождествляет себя с подвигом наших предков. Так может говорить только человек, который по духу просто фашист и ненавистник людей», — заявил начальник отдела по работе с депутатскими объединениями МГРО партии «Единая Россия».

Макаренко отмечает, что структуры Навального не первый раз оскорбляют ветеранов и подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.

В марте 2017 года его сторонники из волгоградского штаба ФБК (признан иноагентом в РФ) разместили в соцсетях фото монумента «Родина-мать», разукрасив ей лицо в зеленый цвет в фотошопе. Такой «акцией» хотели провести параллель с самим Навальным, которого облили зеленкой перед открытием предвыборного штаба в Барнауле.

Ранее, 2 февраля, Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, засчитав время, проведенное им под домашним арестом — в колонии блогер проведет 2 года и 8 месяцев.