Дефицит мебели в России может привести к ограничению экспорта ДСП

Минпромторг хочет ограничить поставки за границу древесины и древесно-стружечных плит (ДСП) и внести их в список важных для внутреннего рынка страны товаров.

Минпромторг хочет ограничить поставки за границу древесины и древесно-стружечных плит (ДСП) и внести их в список важных для внутреннего рынка страны товаров.

Соответствующий проект постановления размещен на федеральном правовом портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, ограничения также коснутся продажи древесины в виде щепок или стружки хвойных пород.

Спрос на мебель в стране увеличивается с сентября прошлого года. Авторы проекта постановления связывают это с вынужденной приостановкой производств весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Вследствие этого мебельные производства увеличивают потребление ДСП, тогда как на внутреннем рынке наблюдается дефицит товара.

Производство древесно-стружечных плит снизилось за прошлый год на 1,5% в сравнении с результатом 2019 года. При этом экспорт продукции возрос на 15,8%.