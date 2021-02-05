Жительница Башкирии получила несовместимые с жизнью травмы, когда ее машина столкнулась с двумя другими автомобилями на трассе Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы.

Жительница Башкирии получила несовместимые с жизнью травмы, когда ее машина столкнулась с двумя другими автомобилями на трассе Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы.

По предварительной версии, виновником трагедии оказался водитель, который ехал за рулем Hyundai Solaris. Он не справился с управлением и врезался в Lada Kalina. После удара об отечественный седан иномарка оказалась на встречной полосе и протаранила автомобиль Daewoo Matiz, в котором находилась многодетная мать, а также ее брат и две дочери.

Местная жительница скончалась до приезда скорой помощи, а малышек и их дядю в срочном порядке доставили в больницу. Мужчина на следующий день умер в палате. По данным ГИБДД, девочек спасли от смерти специально установленные в машине кресла.