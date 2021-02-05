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10:05   5 Февраля 2021
Армия

ВС Белоруссии получат четыре российских Су-30СМ в октябре 2022 года

ВС Белоруссии получат четыре российских Су-30СМ в октябре 2022 года

Россия поставит Вооруженным силам Белоруссии еще четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ. Это произойдет в октябре 2022 года, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Корпорация "Иркут" и Минобороны Белоруссии заключили "контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве четырех единиц каждая". Первую партию республика получила в ноябре 2019 года. Остальные истребители будут переданы Минску в октябре 2022 года.

В этом году оборонное ведомство республики планирует заключить контракты на поставку еще одной партии самолетов. Известно, что Минск хочет купить у Москвы четыре самолета Ми-35.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту страны Александру Лукашенко, что ситуация в армии находится под контролем, а ВС готовы выполнить все задачи, поставленные руководством.

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#белоруссия #ми-35 #су-30см

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