ВС Белоруссии получат четыре российских Су-30СМ в октябре 2022 года

Россия поставит Вооруженным силам Белоруссии еще четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ. Это произойдет в октябре 2022 года, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Россия поставит Вооруженным силам Белоруссии еще четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ. Это произойдет в октябре 2022 года, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Корпорация "Иркут" и Минобороны Белоруссии заключили "контракты на поставку двух партий самолетов Су-30СМ в количестве четырех единиц каждая". Первую партию республика получила в ноябре 2019 года. Остальные истребители будут переданы Минску в октябре 2022 года.

В этом году оборонное ведомство республики планирует заключить контракты на поставку еще одной партии самолетов. Известно, что Минск хочет купить у Москвы четыре самолета Ми-35.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту страны Александру Лукашенко, что ситуация в армии находится под контролем, а ВС готовы выполнить все задачи, поставленные руководством.