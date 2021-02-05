Член Европарламента назвал тоталитарными методы КНР в отношении бизнеса

Депутат Европарламента от Испании Херманн Терч обеспокоен тем, что Китай якобы использует тоталитарные методы в отношении европейского бизнеса.

Депутат Европарламента от Испании Херманн Терч обеспокоен тем, что Китай якобы использует тоталитарные методы в отношении европейского бизнеса.

Политик в обращении к Еврокомиссии отметил, что китайская компания Huawei в 2018 подала заявку на патент, который связан с передовым программным обеспечением. По его словам, технологии позволяют различать лица, телодвижения, а также расовые и этнические особенности, передает RT.

Расследование деятельности корпорации показало, что она собирает информацию, которую после передают китайскому режиму. В дальнейшем данные используют для осуществления "тоталитарной и репрессивной" деятельности в КНР и за рубежом, добавил Терч.

Телеканал "360" ранее сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отказался считать Китай главной геополитической угрозой для страны.