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9:45   5 Февраля 2021
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в поджоге машины Росгвардии 31 января в Москве

Суд арестовал подозреваемого в поджоге машины Росгвардии 31 января в Москве

Подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии во время несогласованной акции 31 января в Москве Сергей Василенко арестован до 31 марта, сообщили в пресс-службе Таганского суда.

Арестованному предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Подозреваемый в преступлении проведет в СИЗО 1 месяц и 28 суток, после чего суд назначит ему наказание.

Полицейские задержали Василенко 3 февраля. Установить факт поджога служебной машины правоохранителям удалось с помощью камер внешнего наблюдения в Вознесенском переулке. Согласно результатам первичной экспертизы, очаг возгорания находился у заднего колеса автомобиля.

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