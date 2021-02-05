Суд арестовал подозреваемого в поджоге машины Росгвардии 31 января в Москве

Подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии во время несогласованной акции 31 января в Москве Сергей Василенко арестован до 31 марта, сообщили в пресс-службе Таганского суда.

Подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии во время несогласованной акции 31 января в Москве Сергей Василенко арестован до 31 марта, сообщили в пресс-службе Таганского суда.

Арестованному предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Подозреваемый в преступлении проведет в СИЗО 1 месяц и 28 суток, после чего суд назначит ему наказание.

Полицейские задержали Василенко 3 февраля. Установить факт поджога служебной машины правоохранителям удалось с помощью камер внешнего наблюдения в Вознесенском переулке. Согласно результатам первичной экспертизы, очаг возгорания находился у заднего колеса автомобиля.