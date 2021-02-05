Родственники Волкова сообщили об обысках в квартире его матери

Родители Леонида Волкова рассказали, что в их квартире в Екатеринбурге силовики провели обыски.

Родители Леонида Волкова рассказали, что в их квартире в Екатеринбурге силовики провели обыски.

Обыск у руководителя региональных штабов Алексея Навального провели в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденного после несанкционированного митинга в Москве 23 января. Сам Волков ранее сбежал в Европу, и его объявили в розыск.

Напомним, что на несанкционированной акции 23 января на Пушкинской площади находились 19 человек, зараженных коронавирусом.

Контроль за больными новой коронавирусной инфекцией власти производили с помощью приложения "Социальный мониторинг". Из-за провокаций и нападений на сотрудников полиции во время акций правоохранители возбудили 20 уголовных дел.