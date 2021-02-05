Алексей Навальный прибыл в суд по делу о клевете в отношении ветерана ВОВ

Блогер Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд, где будет проходить рассмотрение уголовного дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Блогер Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд, где будет проходить рассмотрение уголовного дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Навальный является ответчиком в деле о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Он может получить наказание в виде штрафа или исправительных работ.

Уголовное дело против Навального возбуждено после публикации видеоролика, в котором он оскорбительно отозвался о герое войны. По информации Федерального агентства новостей, блогер назвал фронтовика "предателем" и "позором страны". Суд летом прошлого года приостановил разбирательства в связи с болезнью Навального, однако в середине января дело было возобновлено.