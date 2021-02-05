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9:18   5 Февраля 2021
Политика

Президент США обозначил отличие политического курса от предшественника

Президент США обозначил отличие политического курса от предшественника

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал о планах изменить политический курс страны в период президентства.

Джой Байден в ходе выступления в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике заявил, что не намерен "пасовать" перед РФ. Он заметил, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обозначил главные отличия своего курса от предшественника — Дональда Трампа. Байден дал понять, что будет защищать "жизненные" интересы американского народа, а Москву в случае необходимости заставит "заплатить" за все.

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#россия #сша #байден #политика

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