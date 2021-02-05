Ученые из США перечислили плюсы "Спутника V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала высокий уровень эффективности, при этом она не требует сверхнизких температур при транспортировке, рассказали ученые из США.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала высокий уровень эффективности, при этом она не требует сверхнизких температур при транспортировке, рассказали ученые из США.

Разработанный в РФ препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией COVID-19. Эффективность вакцины в третьей фазе испытаний составила 91,6%, при этом "Спутник V" не требуется хранить и перевозить при максимально низких температурах, подчеркнул инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС.

Такое преимущество российской вакцины позволяет доставлять препарат в те страны, где мало возможностей обеспечить сверхнизкие температуры для хранения, поделился мнением руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвардского университета Дэниел Курицкис.

Массовая вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России. Три четверти жителей доверяют отечественным препаратам. Привиться от COVID-19 в ближайшее время намерены 40% граждан, передает телеканал "360".