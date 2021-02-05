Возможность остановить завершение "Северного потока — 2" оценили в Польше

Эксперт Центра восточных исследований (Польша) Шимон Кардащ оценил шансы остановить проект "Северный поток — 2". Мнением специалист поделился в интервью изданию Interia.

Эксперт Центра восточных исследований (Польша) Шимон Кардащ оценил шансы остановить проект "Северный поток — 2". Мнением специалист поделился в интервью изданию Interia.

"Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что "Северный поток-2" будет достроен, но мой интуитивный прогноз неизменен — все идет к завершению проекта", — отметил Кардащ.

По словам эксперта, приверженность проекту все больше выражают деловые и политические круги Германии.

Специалист считает, что задержка с завершением строительства газопровода не станет для России большой проблемой, так как у Москвы альтернативные маршруты поставок газа, а транзитное соглашение с Киевом будет действовать до 2024 года. Кардащ признал эффективность санкций США, но рекомендовал не переоценивать их.

"Что еще должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект все еще жизнеспособен", — подчеркнул эксперт.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал возможность введения новых санкций против "Северного потока — 2", сообщает портал "Политика сегодня". По мнению специалиста, санкции против европейских компаний помешают налаживанию охлажденных за время президентства Дональда Трампа отношений Вашингтона с Европой.