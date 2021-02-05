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8:51   5 Февраля 2021
Общество

Рособрнадзор заявил о сохранении средних баллов по ЕГЭ на уровне 2020 года

Рособрнадзор заявил о сохранении средних баллов по ЕГЭ на уровне 2020 года

Роста средних баллов по ЕГЭ в 2021 году не ожидается. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Показатели оценок за экзамен будут соизмеримы с прошлым годом. В некоторых регионах, вероятно, будут зафиксированы низкие результаты. Сейчас ведется работа, чтобы не допустить подобного развития событий. Об этом пишет ТАСС.

Глава Рособрнадзора предположил, что число выпускников, получающих высокий был за ЕГЭ, сильно не изменится по сравнению с прошлым годом. Он отметил, что беспокойство вызывают несколько регионов, среди которых числится Москва.

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#школа #егэ #2021

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