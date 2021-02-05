Опрос показал отношение россиян к вакцинации от коронавируса: 40 процентов опрошенных жителей РФ намерены привиться от инфекции в ближайшее время.

Опрос показал отношение россиян к вакцинации от коронавируса: 40 процентов опрошенных жителей РФ намерены привиться от инфекции в ближайшее время.

В России уже началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, а 12 процентов опрошенных уже посетили соответствующий пункт для привития. Два процента опрошенных россиян заявило, что сознательно отказались от прививки с коронавирусом. Еще 27 процентов респондентов подчеркнули, что у них уже есть антитела к инфекции. Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о выборе препарата, 38 процентов выбрали вакцину "Спутник V". Еще 37 процентов ожидают начала вакцинации "ЭпиВакКороной" и разработки Центра Чумакова. В опросе приняли участие около пяти тысяч россиян. Самыми активными стали опрошенные в возрасте от 25 до 44 лет.