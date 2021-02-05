Инфекционист призвал переболевших COVID-19 в первую волну прививаться

Иммунитет у перенесших коронавирус в первую волну может быть снижен к лету, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Иммунитет у перенесших коронавирус в первую волну может быть снижен к лету, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Специалист в беседе с РИА Новости отметил, что иммунитет у тех, кто переболел COVID-19 в первую волну в легкой форме или бессимптомно, может значительно снизиться к лету. Вакцинация для них показана в первую очередь.

Накануне иммунолог-аллерголог Владимир Болибок развеял несколько мифов о вакцинации. В их числе — идея о том, что переболевшие коронавирусом не должны прививаться. Специалист отметил, что во временем антитела исчезают и может случиться повторное заражение.