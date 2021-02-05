Пентагон рассмотрит расположение ВС США по всему миру

Пентагон проведет обзор базирования американского военного контингента по всему миру.

Пентагон проведет обзор базирования американского военного контингента по всему миру.

Вашингтон будет проводить обзор дислокации американских военных сил США при консультации со своими союзниками и партнерами. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"По распоряжению президента министерство проведет обзор глобального расположения сил", — заявил Остин.

Внимание уделят "глобальному позиционированию вооруженных сил США, их присутствию, ресурсам, стратегии и миссиям". После обзора глава Пентагона даст президенту США Джо Байдену рекомендации, касаемо того, как "лучше всего распределять ВС, исходя из национальных интересов" страны.