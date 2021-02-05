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7:11   5 Февраля 2021
Армия

Пентагон рассмотрит расположение ВС США по всему миру

Пентагон рассмотрит расположение ВС США по всему миру

Пентагон проведет обзор базирования американского военного контингента по всему миру.

Вашингтон будет проводить обзор дислокации американских военных сил США при консультации со своими союзниками и партнерами. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"По распоряжению президента министерство проведет обзор глобального расположения сил", — заявил Остин.

Внимание уделят "глобальному позиционированию вооруженных сил США, их присутствию, ресурсам, стратегии и миссиям". После обзора глава Пентагона даст президенту США Джо Байдену рекомендации, касаемо того, как "лучше всего распределять ВС, исходя из национальных интересов" страны.

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#сша #пентагон #вс

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