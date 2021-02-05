Власти Парагвая закупят у России вакцину от COVID-19 "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доставлена в Парагвай. Об этом договорились власти страны с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доставлена в Парагвай. Об этом договорились власти страны с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Контракт на поставку вакцины уже подписан с РФПИ. Осталось их дождаться, чтобы объявить объемы и сроки поставок препарата. Об этом рассказал министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени в эфире телеканала Paraguay TV..

Минздрав Парагвая в ускоренном режиме зарегистрировал отечественную вакцину против инфекции. По последним данным, в Парагвае выявлено 136 тысяч случаев коронавируса, от последствий инфекции скончались более двух тысяч местных жителей.