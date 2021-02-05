7:10 5 Февраля 2021Общество
Власти Парагвая закупят у России вакцину от COVID-19 "Спутник V"
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доставлена в Парагвай. Об этом договорились власти страны с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доставлена в Парагвай. Об этом договорились власти страны с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Контракт на поставку вакцины уже подписан с РФПИ. Осталось их дождаться, чтобы объявить объемы и сроки поставок препарата. Об этом рассказал министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени в эфире телеканала Paraguay TV..
Минздрав Парагвая в ускоренном режиме зарегистрировал отечественную вакцину против инфекции. По последним данным, в Парагвае выявлено 136 тысяч случаев коронавируса, от последствий инфекции скончались более двух тысяч местных жителей.