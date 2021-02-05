РВИО обвинило Невзорова в реабилитации нацизма после слов о Космодемьянской

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в прокуратуру с просьбой проверить заявления журналиста Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской.

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в прокуратуру с просьбой проверить заявления журналиста Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской.

Речь идет о заявлении Невзорова в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Журналист прокомментировал выход фильма "Зоя", посвященного разведчице Космодемьянской. Он заявил, что в действиях девушки не было никакой заслуги, и назвал исполняемый ею приказ преступным.

РВИО на официальном сайте сообщает, что с учетом значительной аудитории радиостанции в обществе считают, что данные высказывания имеют признаки правонарушения по статье УК РФ "Реабилитация нацизма". Подчеркивается, что заслуги Космодемьянской признаны государством, а попытки переоценить ее действия являются фальсификацией и клеветой.