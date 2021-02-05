Финансист предупредил о риске дефолта эмитента при покупке облигаций

Главным риском вложения в любые облигации является возможный дефолт эмитента, заявил финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Главным риском вложения в любые облигации является возможный дефолт эмитента, заявил финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Специалист в беседе с "Праймом" привел свежий пример корпоративного дефолта. Он напомнил о ситуации с облигациями банка "Открытие" и виртуального мобильного оператора "Дэни Колл". В обоих случаях у эмитентов попросту не было денег на выплаты купонного дохода или выставленной оферты по выкупу облигаций.

Кричевский порекомендовал перед покупкой облигаций всегда оценивать текущее состояние дел компании, отрасли или страны, к которой относятся бумаги. Чем выше стоимость облигаций на вторичном рынке и ниже их доходность, тем меньше вероятность дефолта.