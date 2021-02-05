Украина попросила Белоруссию помочь с электричеством

Украинские власти обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на электростанциях.

Украинские власти обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на электростанциях.

Запасы угля на Украине за зиму снизились в пять раз и сейчас составляют полмиллиона тонн. В настоящее время известно о договоренности сторон о поставках от "Белэнерго" 500 мегаватт.

Местные СМИ пишут, что 2-3 февраля из-за аварий пришлось остановить украинские Запорожская и Кураховская ТЭС, из-за чего в центральных регионах Украины наблюдается ощутимый дефицит электроэнергии. Удовлетворить потребности внутренние ресурсы неспособны.

Несколько дней назад Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет 200 мегаватт-час.