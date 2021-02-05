Стало известно, что ждет пенсионеров в 2021 году

Долговременная дискуссия вокруг пенсионного продукта говорит о том, что серьезных подвижек ожидать не стоит, сообщил управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов.

Долговременная дискуссия вокруг пенсионного продукта говорит о том, что серьезных подвижек ожидать не стоит, сообщил управляющий директор "Эксперт РА" Павел Митрофанов.

Министерство финансов Российской Федерации планирует к концу 2021 года добавить законопроект о благотворительных пенсионных взносах. Стимулирующая поддержка государства своего рода новая идея накопительной системы по обязательному пенсионному страхованию.

Реализация государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" предполагает осуществление законопроекта, который поспособствует добровольному взносу граждан в пенсионный фонд Российской Федерации. Однако эксперты полагают, что реальных трансформаций пенсионной системы в ближайшее время ожидать не стоит.