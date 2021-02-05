Американский политолог назвал способ улучшить отношения между Россией и США

Отношения между США и Россией удастся наладить, если правительства обеих стран сформируют "крупные идеи".

Отношения между США и Россией удастся наладить, если правительства обеих стран сформируют "крупные идеи".

Пока что рано вести речь о подобных решениях, поскольку новая администрация США только начала работу, уверен директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О’Хэнлон.

"Я не ожидаю ухудшения отношений. Хотя еще и не ясно, станут ли они лучше", — подчеркнул специалист в беседе с ТАСС.

Недавно помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обдумывает введение новых санкций в ответ на агрессивные и своенравные действия России. Целью таких мер будет "повлиять на поведение Москвы".