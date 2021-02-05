Вильфанд рассказал о распространении аномального холода по всей России

Похолодание в России начнется с Северо-Западного и Центрального федеральных округов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Похолодание в России начнется с Северо-Западного и Центрального федеральных округов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог рассказал, что холодные воздушные массы перемещаются на европейскую территорию России. В четверг центр циклона переместился в сторону Москвы и теперь идет на восток. Будут поступать воздушные массы с севера, северо-запада, с Баренцева моря и со Скандинавии.

Вильфанд в беседе с РИА Новости заявил, что чем дальше циклон будет перемещаться на восток, тем более суровая погода ожидается в регионе. Согласно прогнозу, похолодание начнется с СЗФО и ЦФО, а после распространится на центрально-черноземные области, на Поволжье, Урал и ЮФО.