Johnson & Johnson объявила о планах зарегистрировать свою вакцину от COVID-19

Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции в регулятор США, сообщается в пресс-релизе.

Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции в регулятор США, сообщается в пресс-релизе.

Заявка подана в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) c просьбой разрешить экстренное использование однокомпонентной вакцины. Эффективность вакцины составляет 72 процента, сообщала компания в конце января.

Вакцина не требует повторной прививки. На данный момент в США зарегистрированы препараты от COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Об этом пишет РИА Новости.