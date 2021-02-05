3:36 5 Февраля 2021Общество
Johnson & Johnson объявила о планах зарегистрировать свою вакцину от COVID-19
Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции в регулятор США, сообщается в пресс-релизе.
Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции в регулятор США, сообщается в пресс-релизе.
Заявка подана в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) c просьбой разрешить экстренное использование однокомпонентной вакцины. Эффективность вакцины составляет 72 процента, сообщала компания в конце января.
Вакцина не требует повторной прививки. На данный момент в США зарегистрированы препараты от COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Об этом пишет РИА Новости.