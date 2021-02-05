Макрон: публикация The Lancet дала Европе больше данных о "Спутник V"

Публикация научного журнала The Lancet о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" дала больше информации Европе о препарате, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Публикация научного журнала The Lancet о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" дала больше информации Европе о препарате, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Информация в журнале позволит больше узнать о российской вакцине и готовности России зарегистрировать ее в Евросоюзе. Об этом Макрон заявил в ходе ответов на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета.

Научный британский журнал The Lancet во вторник опубликовал результаты третьего этапа клинических исследований отечественной вакцины "Спутник V". В статье говорилось, что препарат эффективен на 91,6 процента, у людей страше 60 лет вакцина показала эффективность на 91,8 процента.