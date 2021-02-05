Байден собирается победить рекорд Трампа по санкциям против РФ

Администрация Байдена намерена принять новые санкции против России, заявил советник нового президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

Администрация Байдена намерена принять новые санкции против России, заявил советник нового президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

Новая администрация планирует принять ряд действий для того, чтобы привлечь Россию к ответственности. Белый дом намерен сделать это тогда, когда посчитает нужным. Введение новых ограничений против России не исключает сотрудничества в тех сферах, где это выгодно для США. Об этом пишет РИА Новости.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела против России самое большое число различных санкций. США постоянно пытаются усилить давление на Россию и найти новые места для демонстрации "недовольства" Москвой.