Россиян предостерегли от "развода" мошенниками с помощью рекламы в Facebook

Новая мошенническая схема распространяется в Сети через рекламу в Facebook, выдающую себя за новую выплату в период пандемии.

Новая мошенническая схема распространяется в Сети через рекламу в Facebook, выдающую себя за новую выплату в период пандемии.

Мошенники с помощью сфальсифицированных документов с символикой Банка России и информацией о получении выплаты в размере от "1 000 до 5 000 российских рублей на каждого члена семьи" пытаются заполучить данные карты, на которую якобы будет совершен перевод. В пресс-службе Банка России заявили, что Центробанк не выплачивает деньги гражданам и подтвердили, что так работают мошенники. Об этом пишет РИА Новости.

В Центробанке уже принимаются все меры для блокировки мошеннического ресурса. ЦБ напомнил о разработанном совместно с Минцифры законопроекте, принятие которого позволит Банку России оперативно блокировать сайты мошенников. Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении.