Трамп не собирается выступать на процессе по его импичменту

Экс-президент США не будет выступать на процессе по импичменту, который пройдет в Сенате. Об этом рассказал адвокат Дональда Трампа Дэвид Шоен.

Экс-президент США не будет выступать на процессе по импичменту, который пройдет в Сенате. Об этом рассказал адвокат Дональда Трампа Дэвид Шоен.

Правозащитник рассказал, что они получили приглашение прибыть и выступить в Сенате во время импичмента. Письмо было направлено одним из обвинителей на процессе.

Адвокат дал ответ на подобное приглашение. Он сообщил, что письмо получено и отметил, что это последний пиар-трюк. По его мнению, использование конституции для процедуры так называемого импичмента — слишком серьезное дело.

Сенат США будет рассматривать импичмент Трампу задним числом на следующей неделе. Бывшего американского лидера обвиняют в подстрекательстве к мятежу толпы, которая 6 января взяла штурмом Капитолий.