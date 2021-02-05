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1:59   5 Февраля 2021
Политика

Меркель: поворотная точка второй волны пандемии COVID-19 в ФРГ преодолена

Меркель: поворотная точка второй волны пандемии COVID-19 в ФРГ преодолена

Канцлер Германии Ангела Меркель оценила ситуацию с COVID-19 в стране и призвала граждан еще немного продержаться.

Соответствующее заявление немецкий лидер сделала в интервью телеканалу RTL. Она рассказала, что пик второй волны уже прошел и призвала местных жителей еще немного продержаться. По ее словам, с началом вакцинации медицинские учреждения в стране будут не так сильно перегружены.

"Я вижу слабый свет в конце туннеля, но это невероятно трудное время", — сказал Меркель.

Она также отметила что пандемия коронавирусной инфекции стала слишком продолжительной, как для граждан, так и для нее лично. При этом препараты от COVID-19 были разработаны довольно быстро, резюмировала Меркель.

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#меркель #германия #COVID-19

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