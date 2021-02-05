Байден намерен увеличить лимит на прием беженцев в США

Исполнительный указ, который был одобрен президентом США, позволит поднять показатель приема беженцев в первом финансовом году.

Исполнительный указ, который был одобрен президентом США, позволит поднять показатель приема беженцев в первом финансовом году.

Новый президент Соединенных Штатов Америки увеличит квоту приема беженцев из-за рубежа. Джо Байден намерен довести количество до 125 тыс. человек в 2021 году. С соответствующим постановлением глава государства выступил в Госдепартаменте США.

"Сегодня я одобрю исполнительный указ, который начнет тяжелую работу по восстановлению нашей программы приема беженцев, чтобы помочь беспрецедентной нужде в этой программе в глобальном масштабе", — завил президент.

Известно, что прошлый президент Дональд Трамп опустил лимит приема беженцев до рекордно низкого уровня в 15 тыс. человек. В это время страна практически не принимала людей, которые оказались в критически сложной ситуации. Особенно это коснулось лиц из Сомали, Сирии и Йемена.