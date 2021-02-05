Россия пересмотрит выход из Договора по открытому небу после решения США

Россия готова пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу после определения США своей позиции по этому направлению.

Россия готова пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу после определения США своей позиции по этому направлению.

Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. О запуске необходимых процедур МИД РФ объявил 15 января. Отмечается, что после выхода Соединенных Штатов из Договора баланс интересов стран-участников был нарушен. Выход России начнется только после подачи Москвой уведомления Венгрии и Канаде.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что при возвращении Вашингтона к полному выполнению Договора Москва будет готова конструктивно рассмотреть вопрос.