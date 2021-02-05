Собянин назвал возможные сроки отмены COVID-ограничений в Москве

Основные ограничения из-за пандемии коронавируса могут быть сняты к маю при сохранении положительного тренда на спад числа заболевших COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Основные ограничения из-за пандемии коронавируса могут быть сняты к маю при сохранении положительного тренда на спад числа заболевших COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Планы на лето будут зависеть не только от нас. В России все должно быть нормально к лету. Мэр столицы отметил, что не знает, как сложится обстановка с коронавирусом в других странах. Об этом Собянин рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что пандемия будет взята под контроль в стране после того, как иммунитет к коронавирусу сформируется у 60 процентов жителей страны. По ее словам, в середине января иммунитет был у 25 процентов российских граждан.