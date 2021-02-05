Сторонники Навального не собираются анонсировать новые митинги

Руководитель сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что в ближайшее время новых акций протеста в России не планируется.

Руководитель сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что в ближайшее время новых акций протеста в России не планируется.

По его словам, якобы сейчас необходимо закончить "на высокой точке". Вероятнее всего, истинная причина отказа от протестов кроется в том, что россиян мало заинтересовал призыв выходить на улицы. Данный факт можно доказать тем, что количество участников на акциях 23 и 31 января, а также 2 февраля неуклонно снижалась.

Более того, все потенциальные организаторы, а также друзья, родственники, знакомые, коллеги и бывшие одноклассники потенциальных организаторов сейчас находятся в заключении. Им потребуется время, чтобы сосредоточить усилия на осенних выборах в Госдуму. Собственно, поэтому им невыгодно брать на себя ответственность за следующий раз, усугубляя собственное положение.