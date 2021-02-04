Макрон назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях "новым насилием"

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал блокировку аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в социальных соцсетях.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал блокировку аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в социальных соцсетях.

Французский лидер заявил, что такие меры мешают сторонникам Трампа свободно высказывать свое мнение.

"Я не хочу жить в демократии, где ключевые решения, решения иногда отключить ваш микрофон, принимаются частным игроком, частной социальной сетью", — отметил он.

В начале января администрация Twitter объявила, что учетная запись Трампа заблокирована во избежание разжигания вражды и подстрекательства к беспорядкам. Об этом же сказал и основатель Facebook Марк Цукерберг, когда объявил о блокировке аккаунта республиканца до конца выборов.