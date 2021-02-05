Пушков прокомментировал новый законопроект ЕС о контроле за техно-гигантами

России есть чему поучиться у Европы, где переходят к более жесткому регулированию деятельности сетевых гигантов, компаний Google, Facebook, Amazon, которые в рекламных целях злоупотребляют персональными данными и нарушают антимонопольное законодательство.

России есть чему поучиться у Европы, где переходят к более жесткому регулированию деятельности сетевых гигантов, так называемых Big Tech – компаний Google, Facebook, Amazon, которые в рекламных целях злоупотребляют персональными данными и нарушают антимонопольное законодательство.

Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя в личном Telegram-канале разработанный в Евросоюзе новый законопроект – Акт о цифровых рынках, которым предлагается наказывать нарушителей правил конкуренции внутри Евросоюза гигантскими штрафами.

«Американские техно-компании Google, Facebook, Amazon сталкиваются с растущей враждебностью в Европе из-за того, что платят мало налогов, покушаются на приватность пользователей и душат конкурентов», — приводит Пушков сообщение британского издания Financial Times.

При этом член Совета Федерации уточняет, что предложенный Актом штраф может достигать 10% от годовой выручки указанных технологических гигантов. А те компании, которые в течение пяти лет будут оштрафованы три раза, в Акте предлагается разделять на несколько частей. Кстати, отмечает Пушков, аналогичную меру предлагают ввести и законодатели в США).

Также, сообщает сенатор, в Евросоюзе уже приняли проект Акта о цифровых услугах, которым ужесточается ответственность за незаконное поведение на платформах техно-гигантов.

«Акт требует от этих компаний самим отслеживать и устранять незаконный контент, или же платить штраф в размере 6% от их глобальных доходов, — отмечает Пушков. — Есть чему поучиться у наших европейских коллег».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что у властей США и национальных регуляторов возникает все больше вопросов к техно-гигантам.

Так, например, большое внимание привлекли к себе сообщения, что в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и вызванных ею экономических проблем компании Facebook и Amazon вложили в лоббирование своих интересов рекордные суммы. Facebook в 2020 году потратил 19,7 миллионов долларов, на 3 миллиона больше чем годом ранее, а Amazon – 18,5 миллиона долларов, на 2,5 миллиона больше, чем в 2019 году.