Погребинский: США не выгодно обострение конфликта в Донбассе, но возможна провокация

Соединенным Штатам Америки выгодно сохранение статуса-кво на Украине, потому, что там понимают, что в случае возобновления военных действий могут утратить часть своего влияния на Киев. Тем не менее, возможность провокации исключать нельзя.

Соединенным Штатам Америки выгодно сохранение статуса-кво на Украине, потому, что там понимают, что в случае возобновления военных действий в Донбассе, могут потерять часть контроля над этой страной. Тем не менее, возможность провокации исключать нельзя.

Такое мнение в беседе с информационным порталом «Лента.ру» высказал украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению эксперта, есть вероятность того, что новые американские власти начнут подталкивать Украину к обострению военного конфликта в Донбассе.

Но при этом президент США Джо Байден не может не понимать, что в случае серьезной провокации в Донбассе со стороны России последует масштабный ответ. А в том случае, если Россия присоединится к внутриукраинскому вооруженному конфликту на стороне самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, Соединенные Штаты не станут поддерживать Киев, считает Погребинский.

«И тогда часть украинского общества скажет (американцам), мол, мы полностью легли под вас, а вы нас не спасли, и мы полностью потеряли Донецкую и Луганскую области, включая Славянск, Мариуполь и Лисичанск, которые в таком случае могут перейти под контроль россиян», — добавил политолог.

И в этом случае, заключил Погребинский, Вашингтон может потерять часть своего влияния на Киев.

Напомним, ранее бывший украинский президент Леонид Кравчук, возглавляющий в настоящее время делегацию Киева на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, заявил, что у США есть методы эффективного воздействия на Россию. А также, по словам Кравчука, администрация Байдена поддерживает территориальную целостность Украины и выступает с решительными заявлениями по этому поводу.