Рар: своим приездом в Москву Боррель приглашает Россию к диалогу

Запад выбирает между тем, опустить перед Россией новый железный занавес, или напротив пригласить ее к обсуждению судьбоносных для Европы тем. И визит в Москву Жозепа Борреля - это важный шаг ко второму варианту.

Отношения между Россией и Европой в сфере политики сейчас находятся на очень низком уровне – между ними нет диалога, не проводятся саммиты, нет никаких стратегических проектов, ни по поводу Ближнего Востока, ни по Сирии, ни по Африке. И по миротворчеству на Украине сотрудничества тоже нет.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, комментируя приезд в Москву главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

«На Западе идет дискуссия – опустить ли снова железный занавес у России перед носом, то есть фактически "выдвинуть" ее из Европы, или все же постараться продолжить с ней диалог на судьбоносные для общего развития Европы темы, — считает политолог. — Приезд Жозепа Борреля в Москву – это важный шаг в сторону второго сценария, это приглашение к разговору».

При этом эксперт напомнил, что Европейский Союз является для России крупнейшим торговым партнером. И хотя Россия стремится переориентироваться на Китай, быстро это сделать она все равно не сможет. Поэтому не только в экономическом плане на и по ряду других вопросов никто не хочет и не станет окончательно рвать связи между Россией и Европой.

«Брюссель продолжит поиск возможностей сотрудничать с Россией и дальше по главным стратегическим проектам», - заключил Александр Рар.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель, чей визит в Москву продлится с 4 по 6 февраля, заявил, что Россия останется для Евросоюза не только соседом, но и первостепенным партнером.

При этом глава европейской дипломатии добавил, что, Евросоюзу, если он хочет быть глобальным игроком и решать в мире важнейшие вопросы безопасности, необходимо в диалоге с Москвой тверже обозначать свои требования. И именно это, по словам Борреля, и является целью его визита в Москву.