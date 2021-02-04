Минобороны РФ раскрыло детали процесса выбора названия для нового оружия

Название любого нового оружия в России выбирается из готового заранее перечня шифров, рассказали в Минобороны РФ.

Название любого нового оружия в России выбирается из готового заранее перечня шифров, рассказали в Минобороны РФ.

Российское вооружение начинает свой путь с одобрения проекта. В МО РФ рассказали изданию "ПолитРоссия", что такими решениями занимается Научно-технический совет ведомства. При участии представителей вида или рода войск, в интересах которого создается оружие, составляется тактико-техническое задание.

Всегда при создании нового вооружения сначала производится образец. Он получает название, согласно установленному перечню шифров – разрешенных для использования слов. Списки составляет Военно-научный комитет ВС РФ и представители вида и рода войск, которые в перспективе будут вооружаться новинкой. Минобороны РФ отмечает, что в перечень входят все русские слова, за исключением ранее выбранных.

Если результат разработки образца положительный, ей присваивается наименование, марка (индекс), условное обозначение. При этом наименование оружия должно соответствовать тому, что было выбрано при составлении техзадания.