Шугалей рассказал об отношении ливийцев к политическим переговорам под эгидой ООН

Освобожденный из ливийского плена российский социолог Максим Шугалей рассказал о мнении жителей Ливии по поводу Форума политического диалога (ЛФПД).

Освобожденный из ливийского плена российский социолог Максим Шугалей рассказал о мнении жителей Ливии по поводу Форума политического диалога (ЛФПД).

Ученые из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) опросили 5300 ливийцев разного пола, возраста с целью выяснить их отношение к проблемам переговоров: от решения ООН по выбору площадки до недоверия к принимаемым решениям. ЛФПД начался 9 ноября 2020 года в Тунисе при поддержке ООН. В нем принимают участие 75 общественно-политических деятелей, делегированных от всех районов, передает ФАН.

Форум направлен на урегулирование разногласий в Ливии. Однако, согласно опросу ФЗНЦ, жители выразили недовольство тем, что он проходит за пределами страны. Так, 74,2% опрошенных посчитали, что его нужно было проводить в Триполи, Сирте или Бенгази, а не в Тунисе и Женеве.

Более того, ливийцы заявили о своем недоверии к исполняющей обязанности главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс (40,8%). Многие граждане страны (39,3%) не доверяют международным иностранным институтам, включая ООН.

Жители Ливии также ничего не знают о делегатах, которые представляют интересы на форуме, поэтому не доверяют решениям, принятым на ЛФПД. По словам Шугалея, ливийцы боятся, что политики Востока и Запада откажутся передать свои полномочия новому правительству.