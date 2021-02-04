СБ ООН распорядился направить невооруженных наблюдателей в Ливию

Прогрессом в урегулировании кризиса в Ливии стало соглашение о прекращении огня. Совет Безопасности ООН направил в североафриканскую страну миссию невооруженных наблюдателей.

Прогрессом в урегулировании кризиса в Ливии стало соглашение о прекращении огня. Совет Безопасности ООН направил в североафриканскую страну миссию невооруженных наблюдателей.

Они займутся контролем соблюдения перемирия. Восточное и западное правительства Ливии договорились объединить органы власти и провести единые парламентские выборы.

На переходный период планируется создание единого Президентского совета, в который войдут по одному представителю из трех регионов, и единое правительство. В Женеве идут переговоры, на которых будет определено, кто какие посты займет. Временный орган власти будет функционировать до проведения вселивийских выборов, намеченных на 24 декабря 2021 года.