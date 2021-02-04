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21:26   4 Февраля 2021
Политика

Первый разговор Лаврова с Блинкеном был о контроле над вооружением

Первый разговор Лаврова с Блинкеном был о контроле над вооружением

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел первые телефонные переговоры с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждалась в том числе и сфера контроля над вооружениями.

Российский министр поздравил Блинкена со вступлением в должность, а также подтвердил намерение Москвы совместно работать по нормализации отношений между странами.

Лавров и Блинкен также коснулись темы контроля над вооружениями с учетом выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также в контексте перспектив Договора по открытому небу. Обсуждалось и налаживание взаимодействия России и США по разработке вакцин от коронавируса, сообщили в МИД РФ.

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#сша #мид рф #сергей лавров #Энтони Блинкен

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